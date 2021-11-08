Пенсионеры, которые пройдут вакцинацию до 1 января, получат 63 доллара от государства

По решению Межведомственного координационного совета, пенсионеры, которые сделают прививку от коронавируса до 1 января, получат единовременную надбавку к пенсии в размере 200-от лари (примерно 63 долларов). Об этом 8 ноября сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, надбавка к пенсии будет выдаваться после получения первой дозы вакцины.

«С сегодняшнего дня единовременную надбавку к пенсии в размере 200 лари получит каждый пенсионер, который пройдет вакцинацию до 1 января. Надбавка будет выдаваться после первой прививки», — заявил Гарибашвил