Коронавирус в Грузии: статистика 8 ноября

В Грузии за сутки выявлен 2 191 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 755 046-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 017;

Имерети – 362;

Кахети – 162;

Шида Картли – 81;

Квемо Картли – 146;

Самегрело – Земо Сванети – 140;

Аджария – 89;

Гурия – 58;

Самцхе-Джавахети – 52;

Мцхета-Мтианети – 64;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 20.

За последние 24 часа от коронавируса вылечилось 4 348 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 693 129 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 74 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 509 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 51 382. Из этого числа 1 678 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 355 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 916 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 302 человека;

В карантинных пространствах находятся – 46 человек;

Проходят лечение на дому – 43 164 человека;

На самоизоляции находятся – 47 352 человека.

За последние 24 часа было проведено 21 477 тестов. В том числе 13 204 исследования на антиген и 8 273 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,2%. Показатель за последние 14 дней – 9,64%.