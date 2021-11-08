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Коронавирус в Грузии: статистика 8 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлен 2 191 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 755 046-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 017;
  • Имерети – 362;
  • Кахети – 162;
  • Шида Картли – 81;
  • Квемо Картли – 146;
  • Самегрело – Земо Сванети – 140;
  • Аджария – 89;
  • Гурия – 58;
  • Самцхе-Джавахети – 52;
  • Мцхета-Мтианети – 64;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 20.

За последние 24 часа от коронавируса вылечилось 4 348 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 693 129 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 74 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 509 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 51 382. Из этого числа 1 678 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 355 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 916 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 302 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 46 человек;
  • Проходят лечение на дому – 43 164 человека;
  • На самоизоляции находятся – 47 352 человека.

За последние 24 часа было проведено 21 477 тестов. В том числе 13 204 исследования на антиген и 8 273 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,2%. Показатель за последние 14 дней – 9,64%.

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