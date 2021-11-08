Кобахидзе об оппозиции: «Ультиматумы пусть оставят себе»

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе пообещал соответственно отреагировать на любые попытки по сеянию беспорядков в Грузии. При этом политик отметил, что оппозиция не должна ставить ультиматумы власти.

«Ультиматумы пусть оставят себе. На каждый деструктивный шаг, если будут попытки, они получат строжайший ответ. Страна нуждается в мире и спокойствии, мы ответственны за это. Если кто-нибудь попытается предпринять деструктивные шаги, получит строжайший ответ в рамках закона», — заявил он.

Напомним, сегодня в Тбилиси анонсирована многотысячная акция протеста, которая начнется в 20:00 у парламента. Срок ультиматума, выдвинутого оппозицией и предполагающего госпитализацию Михаила Саакашвили, — истек. По оценке врачей, состояние третьего президента критическое.

Добавим, что протест в Грузии сосредоточен вокруг назначения в стране внеочередных парламентских выборов и освобождения Саакашвили.