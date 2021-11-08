Оппозиция собирает масштабную акцию в Тбилиси

8 ноября на площади Свободы в Тбилиси пройдет акция протеста оппозиции, которая начнется в 20:00.

«Правительство не отменило решения о казни третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и намерено привести его в исполнение. Хочу дать обещание от своего лица и лица моих друзей – этого не произойдет. Мы спасем достоинство этой страны.

Заключение Саакашвили является показателем того, что страна находится на распутье: Запад или Россия. Спасение третьего президента — символ конца тьмы Иванишвили и победы правды в Грузии < >

Наша борьба окончательная и решающая — у нас нет другого права, кроме победы. Все линии пересечены. Существуют риски, что мы станем похожими на банановую республику < > Мы боремся за возвращение украденных выборов и захваченного государства, и эта борьба не однопартийная, а общая», — заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.

Напомним, на акции у руставской тюрьмы 6 ноября оппозиция выдвинула властям ультиматум: либо третьего президента Грузии переведут в гражданскую клинику, либо в Тбилиси начнутся массовые протесты.

Напомним также, что Михаил Саакашвили был задержан правоохранительными органами 1 октября, в тот же день он объявил голодовку. Прошло уже 38 дней.