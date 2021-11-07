У здания парламента проходит акция в память о событиях 7 ноября 2007 года

У здания парламента в Тбилиси проходит акция в память о событиях 7 ноября 2007 года, когда спецназ с применением силы разогнал многотысячный митинг оппозиции в центре столицы. Из-за большого количества собравшихся проспект Руставели сегодня пришлось перекрыть.

Организатором акции является известный грузинский музыкант Георгий Гачечиладзе, выступающий под псевдонимом Уцноби.

Собравшимся показали записи разгона акции 14-летней давности, на кадрах было видно, как сотрудники силовых структур используют в отношении протестующих водометы, резиновые пули и дубинки.

Добавим, что в связи с событиями 7 ноября 2007 года крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» часто подвергается жесткой критике. Тогда правительство на тот момент президента Михаила Саакашвили приняло решение с применением силы разогнать в Тбилиси несколько мирных акций протеста. В конце дня в здание телеканала «Имеди» ворвался спецназ.

Среди дел, по которым экс-президенту предъявлено обвинение – разгон митинга 7 ноября.