SOVA-блог: «Спасти Мишу, вернуть выборы»





С завершением муниципальных выборов, в Грузии поднялась волна протеста. В крупных городах прошли акции, кульминация которых пришлась на Рустави, где вечером 6 ноября собрались оппозиционные лидеры и сторонники Михаила Саакашвили, призывавшие к его немедленной госпитализации в гражданскую клинику. Пока у тюремных стен проходила акция, Пенитенциарная служба Грузии загружала в сеть кадры, на которых Саакашвили якобы ест. Этот шаг стал продолжением кампании «Мечты» по дискредитации голодовки политика и подвергся жесткой критике со стороны аппарата Народного защитника. В этом SOVA-блоге говорим о том, как требования назначения внеочередных выборов и освобождения третьего президента слились в Грузии воедино.