Саакашвили: «Преступной публикацией кадров они не смогли мне навредить»

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал кадры, опубликованные Специальной пенитенциарной службой, на которых он якобы принимает пищу.

Заявление появилось на Facebook-странице политика, объявившего голодовку 37 дней назад. Саакашвили поясняет, что камеры засняли процесс употребления минеральных и микронутриентных добавок, прописанных врачами медицинского центра для того, чтобы поддерживать жизненно важные функции организма на фоне голодовки.

«Никто не ходит в медицинский кабинет, чтобы поесть, пациенты там проходят лечение. В медицинском кабинете официально установлены видеокамеры, но не для публикации, а для безопасности. Конечно, я знал, что они ведут запись, по крайней мере это делает их ролики еще более абсурдными.

Кроме того, согласно здешним правилам, я подписываю документы о том, что принимаю здесь. Что касается «консервов», которые показали, я под ними не подписывался и даже не видел их. Ни на столе, ни где-либо еще этих баночек не видно, хотя камеры наблюдения очень современные, они могли легко их приблизить и показать», — сказал Саакашвили.

По его словам, принимать пищу можно только в камере и больше нигде, а в медпункте заключенные получают исключительно лекарства, прописанные врачами, причем в разных формах — в виде таблеток, переливаний или жидкостей.

«Постыдной и преступной публикацией кадров они не смогли мне навредить. Наоборот, все убедились в том, что я действительно голодаю. И мягко сказать не пребываю в своей лучшей форме. Публикацией этих кадров они нанесли ужасное оскорбление тюремному медперсоналу, заявившему мне сегодня, что я не нарушал нормы голодовки и то, что я принимаю по назначению врачей, не является пищей. То же самое они сказали представителям аппарата Народного защитника, что и было отображено в сегодняшнем заявлении», — гласит пост.