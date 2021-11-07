На акции в Рустави скончался мужчина, МВД ведет расследование

На акции у пенитенциарного учреждения №12 скончался мужчина. По информации МВД Грузии, ему стало плохо во время митинга. Расследование ведется по статье 115 УК Грузии, предполагающей «доведение до самоубийства».

Как сообщил директор больницы Рустави, куда перевезли мужчину, к моменту прибытия он уж был мертв.

«Никаких реанимационных мероприятий в клинике он не проходил. По внешним признакам он скончался от инфаркта, тело передано на экспертизу», — заявили в медучреждении.

Между тем, протестующие, ставшие свидетелями инцидента, сообщили СМИ, что мужчине внезапно стало плохо, он упал, а автомобиль скорой помощи прибыл на место с опозданием.

В этой связи с заявлением выступила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

«6 ноября текущего года в Центр координации и неотложной помощи в 18:22 поступил звонок касательно потери сознания одним из граждан на митинге у тюрьмы Рустави. Бригада скорой помощи Руставского филиала прибыла на место происшествия в 18:35. Больному на месте были проведены соответствующие реанимационные мероприятия, после чего в 18:45 он был госпитализирован в медицинское учреждение».