У руставской тюрьмы, где сидит Саакашвили, началась акция протеста

Возле пенитенциарного учреждения №12 города Рустави началась акция протеста, организованная оппозиционным «Единым национальным движением». Главное требование митингующих — перевод третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику гражданского сектора.

Акция должна была начаться в 17:00, но началась с опозданием в несколько часов. Один из лидеров «Нацдвижения» Заал Удумашвили причиной назвал тот факт, что перед началом митинга сценическая аппаратура была изъята правоохранителями. Позже ее вернули.

На месте мобилизованы дополнительные силы полиции.