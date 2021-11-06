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Фото: SOVA

У руставской тюрьмы, где сидит Саакашвили, началась акция протеста

SOVAОт

Возле пенитенциарного учреждения №12 города Рустави началась акция протеста, организованная оппозиционным «Единым национальным движением». Главное требование митингующих — перевод третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику гражданского сектора.

Акция должна была начаться в 17:00, но началась с опозданием в несколько часов. Один из лидеров «Нацдвижения» Заал Удумашвили причиной назвал тот факт, что перед началом митинга сценическая аппаратура была изъята правоохранителями. Позже ее вернули.

На месте мобилизованы дополнительные силы полиции.

SOVA

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