Оппозиция дала властям 24 часа на перевод Саакашвили в больницу

Председатель «Единого национального движения» Ники Мелия выдвинул властям ультиматум. Он дал им 24 часа на то, чтобы перевести третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику гражданского сектора. В противном случае, по словам политика, оппозиция соберется в понедельник на Площади Свободы в центре Тбилиси.

«У Бидзины Иванишвили есть 24 часа для того, чтобы, если у него осталось хоть крупица здравого смысла, он принял правильное решение и перевел [Михаила Саакашвили] туда, где будет обеспечена защита его здоровья и жизни», — заявил Мелия на акции протеста у тюрьмы в городе Рустави, где содержится экс-президент.

Председатель ЕНД добавил, что «отсчет времени начинается с этой минуты», а остальные требования будут озвучены уже на Площади Свободы.