Коронавирус в Грузии: статистика 6 ноября

В Грузии за сутки выявлено 5 240 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 748 751.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 872;

Имерети – 1 045;

Кахети – 488;

Шида Картли – 429;

Квемо Картли – 396;

Самегрело – Земо Сванети – 384;

Аджария – 178;

Гурия – 105;

Мцхета-Мтианети – 144;

Самцхе-Джавахети – 142;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 57.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 235 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 684 154 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 68 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 368 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 54 203 (+2 937). Из этого числа 1 645 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 350 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 707 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 313 человек;

В карантинных пространствах находятся – 37 человек;

Проходят лечение на дому – 46 183 человека;

На самоизоляции находятся – 42 963 человека.

За последние 24 часа было проведено 53 544 теста. В том числе 33 490 исследований на антиген и 20 054 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,79%. Показатель за последние 14 дней – 9,55%.