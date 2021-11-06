Полиция изъяла аппаратуру у организаторов акции у руставской тюрьмы

У пенитенциарного учреждения #12 города Рустави, где идет подготовка к массовой акции оппозиции, представители МВД изъяли часть аппаратуры. По словам правоохранителей, это произошло после того, как организаторы митинга отказались разворачивать сцену в другую сторону. В полиции объяснили требованием перенести локацию необходимостью обеспечить безопасность.

«С утра была попытка полиции помешать нам. Они сказали, что мы не сможем провести акцию здесь, и чтобы мы разместили сцену в другом месте. Нам не дали времени и забрали нашу технику, мониторы. Место, которое они предлагают, неприемлемо для нас, и люди там поместиться не смогут. Мы все равно проведем акцию», — сказал один из организаторов митинга.