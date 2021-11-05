В Грузии ни одна из 17 беременных, скончавшихся от Covid-19, не была вакцинирована

С начала пандемии коронавируса ни одна из 17 беременных женщин, умерших в Грузии от Covid-19, не была вакцинирована. Об этом говорится в отчете Национального центра по контролю заболеваний, передает Общественный вещатель.

Согласно исследованию, с начала пандемии до 1 октября 2021 года в Грузии для дородового наблюдения было зарегистрировано 85 345 беременных женщин: 45 516 в 2020 году и 39 829 в 2021-м. Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 среди беременных составил 7 338, т. е. процент инфицирования беременных – 8,6%. Наибольшая доля подтвержденных случаев приходилась на возрастную группу 35–39 лет. Доля случаев инфицирования среди беременных относительно высокой была в регионах Квемо Картли, Шида Картли и Самцхе-Джавахети.

При этом, по данным Центра по контролю заболеваний, инфицирование Covid-19 среди вакцинированных беременных оставался очень низким. Из общего числа беременных женщин, заразившихся коронавирусом, летальный исход зарегистрирован в 17 случаях. Ни одна из них не была вакцинирована. Показатель летальности составил 0,23%.