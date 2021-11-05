Саакашвили призвал США ввести санкции против грузинских судей

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призывает власти США ввести санкции в отношении т. н. «клана судей». Грузинская оппозиция утверждает, что судебная система страны находится под контролем клана, который проводит интересы правящей партии. Одновременно западные институты обвиняют Тбилиси в неспособности провести полноценную судебную реформу.

«Я призываю правительство США немедленно ввести персональные санкции против клана судей. Это укрепит позиции судей, которые впервые подняли голос против давления и за независимость суда. Это также даст надежду жертвам несправедливой системы.

Я говорю это как личный пленник Путина, которого уже больше месяца не может воспользоваться правом предстать перед судом», — говорится в заявлении Михаила Саакашвили, опубликованном на его страничке в соцсети Facebook.