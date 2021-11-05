Коронавирус в Грузии: статистика 5 ноября

В Грузии за сутки выявлено 5 340 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 743 511-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 956;

Имерети – 1 059;

Кахети – 492;

Шида Картли – 446;

Квемо Картли – 413;

Самегрело – Земо Сванети – 328;

Аджария – 217;

Гурия – 130;

Самцхе-Джавахети – 119;

Мцхета-Мтианети – 109;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 71.

За последние 24 часа от коронавируса вылечился 3 631 пациент. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 681 919 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 62 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 300 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 51 266 (+1 647). Из этого числа 1 645 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 334 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 666 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 242 человека;

В карантинных пространствах находятся – 36 человек;

Проходят лечение на дому – 43 358 человек;

На самоизоляции находятся – 42 434 человека.

За последние 24 часа был проведен 55 301 тест. В том числе 32 544 исследования на антиген и 22 757 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,66%. Показатель за последние 14 дней – 9,45%.