Грузинские ультраправые угрожают оппозиции контракцией

Один из лидеров грузинских ультраправых, соучредитель прокремлевской онлайн-платформы Alt-Info Константин Моргошия не исключает, что 6 ноября, когда в Тбилиси будет проходить акция протеста оппозиции, выведет своих сторонников на улицы. Об этом он заявил в интервью изданию Publika.

По словам Моргошия, завтра со своими соратниками он будет из офиса по телевизору наблюдать за развитием событий. При этом на митинге в центре города, организованной «Единым национальным движением», анонимно будут находиться их представители – «чтобы мы имели полное представление о ходе акции и ее развитии».

Один из лидеров ультраправых заявил о мобилизации 4-5 тысяч человек, которые в случае необходимости в течение часа окажутся на проспекте Руставели. По его словам, это произойдет, «если митинг «Национального движения» перерастет в деструкцию, начнутся антигосударственные действия, и правительство заявит, что это попытка государственного переворота». Он также сообщил, что несколько тысяч их сторонников уже находятся в режиме ожидания – наготове с автомобилями, топливом и прочим.

Говоря об организаторах возможной контракции, Моргошия назвал лишь «народ и всех тех, кто годами не участвует в выборах». «Никто не является организатором. Мы писали друг другу в чатах. В основном это люди, аффилированные с Alt-Info», — сказал он.

По словам активиста, до них доходит информация о том, что представители «Национального движения» якобы намерены врываться в государственные здания: «Я не могу подтвердить, но у нас эта информация есть. Мы надеемся, что правоохранительные органы будут действовать на высоком уровне, но мы все равно подстрахуемся», — заключил он.