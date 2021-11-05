Греческий Esquire включил книгу Пааты Шамугия в список бестселлеров ноября

Греческая версия журнала Esquire включила произведение грузинского поэта Пааты Шамугия «Шиз-общество» в число 10 бестселлеров ноября. По словам самого автора, книга только недавно была переведена Екатериной Джанашия на греческий язык. Презентация «Шиз-общества» в Греции пройдет в городе Салоники 23 ноября.

Паата Шамугия родился в 1983 году в Абхазии. Он прославился благодаря своей книге Anti-Tkaosani, в которой была использована игра слов на средневековую поэму «Витязь в тигровой шкуре» (Vepkhvis Tkaosani).

В 2011 году Шамугия получил самую престижную литературную премию SABA за лучший сборник стихов, а спустя четыре года вновь удостоился премии, став первым грузинским поэтом, дважды получившим SABA. Его тексты ранее уже были переведены на многие языки, в частности, на английский, русский, персидский, французский, турецкий, украинский, азербайджанский, армянский и немецкий.