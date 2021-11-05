Премьер Грузии встретился с заместителем помощника госсекретаря США

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон. В ходе встречи глава правительства заявил, что в существующей геополитической ситуации прочное партнерство Тбилиси и Вашингтона еще более важно для общих интересов и евроатлантической безопасности.

Премьер отметил, что Грузия пользуется непоколебимой двухпартийной поддержкой со стороны Конгресса США. Он также подчеркнул важность политической стабильности внутри страны, отметив, что после муниципальных выборов необходимо сконцентрироваться на повестке дня развития страны.

По данным пресс-службы правительства, в ходе встречи речь также зашла о безопасности и вызовах в регионе Черного моря и Южного Кавказа. Гарибашвили подтвердил, что Тбилиси остается верным и надежным союзником Вашингтона в регионе.

Внимание было уделено и ситуации на оккупированных территориях Грузии и исходящим от оккупации угрозам, а также гуманитарным проблемам, с которыми сталкиваются люди, живущие по обе стороны линии оккупации. Особенно была подчеркнута важность обеспечения мира и стабильности в регионе. В этом контексте Гарибашвили коснулся нового мирного формата – инициативы соседства, с которым он выступил на Генассамблее ООН. Премьер заявил о важности вовлечения в этот процесс США и европейских партнеров.

Американская сторона, в свою очередь, подчеркнула значительный вклад Грузии в усилия по эвакуации из Афганистана. В ходе встречи разговор коснулся процесса европейской и евроатлантической интеграции Грузии и реформ, осуществленных на этом пути. Глава правительства выразил надежду, что в ближайшем будущем будут предприняты конкретные шаги для начала процесса реализации решения саммита НАТО в Бухаресте.