В Кутаиси прошла акция протеста грузинской оппозиции. Главное требование митингующих – освобождение из тюрьмы третьего президента страны Михаила Саакашвили. На акции выступили председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, лидеры «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе и другие политики.

Выступая на митинге, Мелия прокомментировал отказ президента Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили. Он назвал брифинг главы государства «трагедией», поскольку, по мнению оппозиционера, слова пятого президента были насмешкой над голодающим умирающим третьим президентом.

«Она и не пытается положить конец исторической несправедливости. Мы просто увидели, что пятый президент страны находится в режиме ожидания – когда умрет третий президент», — сказал председатель ЕНД.

В свою очередь Мамука Хазарадзе заявил, что оппозиция не собирается совершать революцию. Но она происходит в сердце каждого человека.

«Революция происходит в сознании, революция происходит в человеческом желании изменить ситуацию, в которую он попал. Это как раз та революция, которая происходит сегодня в Грузии. Происходит единения сердец и душ. Тоталитарному государству в Грузии пришел конец, и эта история началась в Цаленджихе, а затем продолжится в Кутаиси, Батуми. В системе появилась большая трещина во время выборов, и эта трещина трансформируется в то, что Грузия будет действительно свободной», — сказал лидер «Лело для Грузии».

Отметим, что оппозиция проводит акции протеста в разных городах Грузии. Митинги уже прошли в Батуми и Зугдиди. А в субботу, 6 ноября, состоится масштабная антиправительственная акция в Тбилиси.