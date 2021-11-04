Патриарх Грузии вновь призвал Саакашвили прекратить голодовку

Секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии, протоиерей Михаил Ботковели вновь навестил бывшего президента страны Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 города Рустави. Священнослужитель прибыл в тюрьму с письмом и благословением от Илии Второго.

«Содержание письма касается его принципиальной позиции по вопросу голодовки. Я хотел бы передать это письмо [Саакашвили] и обратиться к нему с просьбой от имени Его Святейшества. Просьба и совет Его Святейшества – чтобы он прекратил голодовку», — сказал Ботковели.

Секретарь Католикоса-Патриарха также отметил, что Илия Второй не может просить о помиловании Саакашвили у Саломе Зурабишвили, поскольку право на это принадлежит именно президенту Грузии.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября после того, как тайно вернулся на родину. Он был помещен в руставскую тюрьму №12, где в тот же день в знак протеста объявил об отказе от приема пищи. Сегодня, 4 ноября, — 35 день голодовки.