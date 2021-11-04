Де-факто лидеры Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

Де-факто лидеры Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили президента России Владимира Путина с Днем народного единства.

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите искренние поздравления с Днем народного единства. Этот день является символом таких незыблемых ценностей, как любовь к Родине, единение народа, уважение к истории своей страны», – говорится в поздравлении Аслана Бжания.

По его словам, многонациональный и многоконфессиональный российский народ во все времена отличали мужественность, патриотизм и почитание ратных подвигов предков. «Сегодня, когда мир столкнулся с новыми вызовами, национальное единение особенно важно», — добавил де-факто президент Абхазии.

Аслан Бжания также заверил, что в Сухуми высоко ценят достигнутый уровень сотрудничества с Россией, основанного на крепких узах дружбы и взаимопонимания.

В свою очередь де-факто президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил уверенность, что народ России и российские граждане за пределами страны будут всегда едины перед лицом любых возможных испытаний.

«Сделанный российским народом четыре столетия назад выбор сплочения патриотических сил стал залогом освобождения страны от иностранных захватчиков и возрождения России. Единение народа позволяет даже в самые трудные времена преодолеть трудности и открыть путь к благополучию. Сегодня День народного единства становится символом патриотизма, стремления к миру и взаимопониманию», — говорится в поздравлении из Цхинвали.

«В этот знаменательный день от всей души желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, добра и новых свершений на благо Российской Федерации, а народу России – мира, благополучия и процветания», — заключил Бибилов.

Отметим, что День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, ежегодно привлекает ультраправых активистов. В этом году, впрочем, по данным СМИ, активности националистов не наблюдается. Официально массовые мероприятия в Москве запрещены из-за коронавируса.