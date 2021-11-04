В Грузию прибыла зампомощника госсекретаря США Эрика Олсон

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон прибыла в Тбилиси. Она посетила Грузию в рамках своего турне по странам Южного Кавказа.

По сообщению посольства Соединенных Штатов, Олсон встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и представителями политического спектра.

Ранее сообщалось, что зампомощника госсекретаря приняла участие в конференции глав миссий США на Южном Кавказе, которая проходила в Ереване со 2 по 4 ноября. На нее были приглашены послы Соединенных Штатов в Армении Линн Трейси, в Грузии – Келли Дэгнан, и в Азербайджане – Ли Лиценбергер, а также главный советник по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер и замдиректора вашингтонского офиса USAID Александр Соколовски.