Кризис в Сухуми: ветераны не простили Бжания «плевок в душу» - SOVA

У здания Драматического театра в Сухуми собралоиь несколько тысяч человек, в том числе ветераны войны. Главное требование – отставка де-факто главы МВД Дмитрия Дбара. По итогам митинга была принята резолюция, в которой помимо собственно призыва к отставке содержался и призыв к объединению оппозиции. Участники акции заявили: если Аслан Бжания и впредь во главу угла будет ставить свои личные политические договоренности, «вся ответственность за эскалацию напряженности в обществе целиком ляжет на него».

Из числа митингующих была сформирована делегация в составе четырех человек, которая отправилась на переговоры с де-факто президентом. В здание администрации прибыл и Дмитрий Дбар.

Акция прошла несмотря на предупреждение городских властей о запрете на проведение массовых мероприятий. Еще накануне здание администрации, парламента и кабмина самопровозглашенной республики были оцеплены по периметру металлическими заграждениями, а также была усилена охрана. При этом параллельно с митингом ветеранов в нескольких десятках метров, у здания т. н. администрации президента прошла акция сторонников Бжания.

С чего все началось

Вечером 30 сентября в одном из ресторанов Сухуми семь ветеранов войны из села Адзюбжа и депутат Гарри Кокая праздновали победу в вооруженном конфликте начала 90-х. При этом, как впоследствии заявили в де-факто МВД, они «грубо нарушили общественный порядок». На сухумской набережной депутат произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета.

В близлежащем ресторане во время инцидента находились Аслан Бжания и его гость – де-факто президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, которые также отмечали день победы. Поэтому стрельба не могла остаться незамеченной.

Прибывший на место Дмитрий Дбар потребовал от Кокая сдать оружие, но тот не подчинился. В результате, несмотря на «депутатскую неприкосновенность», правоохранителям пришлось применять силу. Член де-факто парламента и несколько ветеранов получили телесные повреждения.

Позже Дбар заявил, что участие в инциденте ветеранов войны неприятно и отметил, что в ведомстве к ним относятся с глубочайшим уважением. В интервью местному телеканалу он также выразил готовность оказать полную финансовую и медицинскую помощь пострадавшим. Но слова де-факто министра лишь возмутил пострадавших. Они ждали извинений.

Возмущение ветеранов

На следующий день после инцидента жители села Адзюжба совместно с членами ветеранской организации «Аруаа» устроили протест у стен де-факто парламента. Главным требованием была отставка Дмитрия Дбара и других правоохранителей – участников потасовки.

Уже 3 октября де-факто глава МВД попросил Бжания отстранить его от работы на время расследования инцидента. И тот удовлетворил просьбу, назначив исполняющим обязанности министра Руслана Ажиба.

Но «временная отставка» не удовлетворила ветеранов и на следующий день в Сухуми прошел митинг, организованный организацией «Аруаа». На нем прозвучало требование немедленно уволить Дмитрия Дбара.

Но вместо этого в отношении двух участников инцидента было возбуждено уголовное дело. Прокурор Адгур Агрба заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Дела были возбуждены по статьям «хулиганство» и «оскорбление представителя власти» в случае Кокая и «хулиганство» и «незаконное приобретение, хранение и ношение оружия» в случае Ардзинба. В действиях Дмитрия Дбара состава преступления усмотрено не было.

Обострение политического кризиса

21 октября на брифинге в Сухуми ветераны объявили о создании объединенного совета ветеранов. Причиной было названо неудовлетворение требования об отставке де-факто главы МВД. В тексте заявления, зачитанного на брифинге, говорилось, что ранее никто не хотел «политизировать зверское избиение ветеранов войны и депутата парламента сотрудниками милиции, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в стране». Однако, по мнению авторов, события свидетельствуют о том, что рассматривать данный инцидент можно только в политической плоскости.

В заявлении, в частности, говорилось, что руководство Абхазии довело энергетику до коллапса, легализовав майнинг, а теперь говорит о необходимости отдать отрасль инвестору, не задумываясь о тяжелых последствиях экономики и населения. Против этих планов неоднократно выступал Гарри Кокая.

Последний сход ветеранов состоялся 31 октября в селе Адзюбжа. На нем и была озвучена дата акции протеста в Сухуми. При этом де-факто лидер Аслан Бжания попросил людей воздержаться от участия в митинге «во избежание всевозможных эксцессов».

«Хотел бы, уважаемые граждане, уважаемые ветераны, напомнить, что, во-первых, у нас еще никто не отменил ограничительные меры, а во-вторых, никто не обращался за разрешением на проведение этой акции», — сказал Бжания.

Показательным стало событие, произошедшее за два дня до запланированного митинга в Сухуми – стало известно о том, что Дмитрий Дбар восстановлен в должности и приступил к исполнению своих обязанностей. Соответствующий указ подписал Бжания.

«Такого рода инциденты в дальнейшем недопустимы. Месяц страна обсуждает данную проблему. Я принял решение о наложении на вас дисциплинарного взыскания, при этом вы остаетесь в должности министра внутренних дел с сегодняшнего дня», – заявил де-факто президент.

Сам Дбар выступил с примирительной речью, признавшись, что с первого дня инцидента хотел принести извинения пострадавшим ветеранам и лично пожать им руку, но ранее такая возможность ему не представилась.

«Это недопустимо, и я обещаю, что впредь такое не произойдет. Я полностью согласен с наложенным на меня взысканием и готов приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Еще раз повторюсь: впредь такие инциденты, имевшие место 30 сентября, не произойдут».

Слова Дбара, впрочем, сердец ветеранов не растопили, а вот решение де-факто президента о восстановлении министра в должности – «подлило керосин в и без того накаленную ситуацию». Как заявил участник войны 90-х Валерий Маан, Бжания показал, «что плевать хочет на ветеранов».

«Помимо того, что нам плюнули в душу, нам еще и дали пощечину», — сказал Маан, добавив, что ветераны объявляют себя вне закона и оставляют за собой право действовать так, как считают нужным.

На акции 4 ноября в Сухуми стало очевидно: «пощечина» и «плевок в душу» без ответа не останутся. На митинге была принята резолюция, в которой содержится требование: отставка Аслана Бжания.