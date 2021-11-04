Саакашвили: не стоит ждать помиловании от тех, кто «сшил» против меня смешные дела

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает не ждать решения о его помиловании от властей, которые «сшили» совершенно смешные дела против него. Об этом говорится в очередном заявлении, распространенном от имени экс-главы государства. Саакашвили считает, что освободить его и Грузию может только народ.

«Я приветствую продолжающийся процесс гражданского единства и активности по всей Грузии. Грузинский народ совершил избирательную революцию, когда в каждом городе победил «Мечту». А то, что вы украли эту победу, используя фальсификаторов, женщин с избирательными списками и уличными ребятами, не говорит о силе режима. Запас сил у режима, который бросает в дрожь от слова «революция», полностью исчерпан», — говорится в обращении.

Михаил Саакашвили также поприветствовал поступок лидера оппозиционного движения «Дроа!» («Настало время!») Элене Хоштарию и других молодых людей, объявивших голодовку в знак солидарности с ним. По его словам, сегодня не время ни для разделения по партийной принадлежности, а время единства и совместной борьбы.

«Я личный узник Путина, они получают инструкции непосредственно из Москвы, и поэтому освободить меня может только грузинский народ, который сам освободит себя», — заключил Саакашвили.