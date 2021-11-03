Элене Хоштария объявила голодовку

Основательница партии «Дроа!» («Настало время!») Элене Хоштария начинает голодовку в парламенте Грузии. По словам оппозиционного депутата, она не прекратит протест до тех пор, пока третьего президента Михаила Саакашвили не доставят в клинику гражданского сектора.

«Я выбрала это место не случайно. Этот институт утратил свою институциональную функцию, для меня это место протеста, поэтому я начинаю здесь голодовку. Я не выйду из этого здания, буду находиться здесь постоянно, я отсюда не уйду», — сказала Хоштария.

На вопрос журналистов о том, что будет, если ее попытаются вывести из здания силой, политик ответила:

«Формально по закону они не имеют на это права, но меня, как действующего парламентария, неоднократно выдворяли отсюда, когда им что-то не нравилось. Так что я не знаю ответа, да и мне не интересно, как будет вести себя «Грузинская мечта». Я буду здесь», — добавила основательница «Дроа!».