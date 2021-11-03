Адвокат: состояние здоровья Саакашвили ухудшается

Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается. Об этом заявил его адвокат Георгий Гелхаури, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме. По его словам, Саакашвили ждет альтернативного консилиума врачей, который войдет к нему, возьмет анализы и установит, не находится ли какой-либо жизненно важный показатель ниже допустимого уровня.

«Он ждет их сегодня. Что касается состояния его здоровья, то его жизненно важные показатели по-прежнему медикаментозно удерживаются врачами. Как все это продолжиться и какие ответы мы получим, пока неизвестно. Михаил Саакашвили говорит, что продолжает голодовку, не планирует принимать пищу и ждет встречи с врачами».

По словам адвоката, хотя экс-президент чувствует себя все слабее – ему сложнее передвигаться, отмечены отеки конечностей, морально он по-прежнему силен. Гелхаури также вновь подчеркнул важность перевода Саакашвили на лечение именно в клинику гражданского сектора.