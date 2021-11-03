Служба госбезопасности Грузии заявила о недопустимости призывов к свержению власти

Служба государственной безопасности Грузии вновь заявила о признаках, указывающих на заговор с целью свержения государственной власти. СГБ призывает «деструктивные силы» воздерживаться от преступных действий и оставаться в правовых рамках.

В заявлении ведомства говорится, что Служба госбезопасности уже проводит расследование по 1-й части статьи 315 УК Грузии – «Заговор с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии».

«В последнее время в соцсетях и в СМИ разными лицами распространяются публичные заявления, содержащие в себе признаки преступления, и граждане умышленно или неосознанно прямо призывают соратников к революции и свержению власти, в том числе силовым путем.

Призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии или к свержению государственной власти или / и распространение материалов с таким содержанием, а также призывы к вооруженному сопротивлению с этой же целью, представляют собой преступные действия, предусмотренные статьей 317 УК Грузии и предполагают лишение свободы на срок до 3 лет».

В заявлении говорится, что СГБ в рамках своей компетенции осуществляет все предусмотренные законом правовые мероприятия для защиты конституционного строя Грузии и предотвращения смены государственной власти неконституционным, насильственным путем.