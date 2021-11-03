«Грузинская мечта»: Саакашвили больше не интересен ни нам, ни обществу

Председатель фракции «Грузинская мечта» в парламенте Мамука Мдинарадзе заявил, что находящийся в заключении экс-президент страны Михаил Саакашвили больше не представляет интереса ни для партии, ни для общества. По словам депутата, слова Саакашвили и членов «Единого национального движения» основаны на лжи и вызывают лишь гнев общественности.

«Он [Саакашвили] больше не интересен, поскольку все, что они делают, все их заявления, призывы, заявления, ложь, фейки, которые они распространяют, имеют единственную цель – разозлить общественность, но все это основано на лжи. Поэтому нам это уже не интересно, но главное, это уже не интересно не субъективно нам, а обществу, потому что перед этой страной, перед этим обществом стоят совсем другие вызовы, и мы должны говорить о них», — сказал Мамука Мдинарадзе на брифинге.

Член «Грузинской мечты» также вновь поставил под сомнение голодовку Михаила Саакашвили. По его словам, когда через 40 дней после начала крайней формы протеста экс-президент будет здоров и в порядке, сложится смешная ситуация.

«Я уверен, что этот человек – так и должно быть – проживет долго, с ним будет все в порядке, и его здоровью и жизни ничто не будет угрожать», — отметил депутат.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. В тот же день в знак протеста он объявил голодовку, которая продолжается уже 33 дня. Впоследствии политик отказался от медицинской помощи.

Власти Грузии, однако, заявляют, что экс-президент является «симулянтом», а его голодовка – «клоунада». Премьер-министр Ираклий Гарибашвили утверждает, что Саакашвили принимает «определенные продукты питания».