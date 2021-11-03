252533954 232679178793379 8346106159853400239 n #новости Top Girls, Като Калатозишвили, Кэрил Черчилль, Маргарет Тэтчер, Ната Мурванидзе, Натука Кахидзе, Нино Касрадзе, спектакль

В Тбилиси покажут спектакль Top Girls – отсылку к жизни «железной леди» Маргарет Тэтчер

SOVAОт

В Тбилиси впервые будет представлен спектакль-перформанс Top Girls по одноименной пьесе британского драматурга Кэрил Черчилль.  Представление пройдет 4, 6 и 8 ноября.

В пьесе Кэрил Черчилль изображает образ жизни и выбор главной героини Марлин – успешной карьеристки, которая упорно борется за свою карьеру и достигает значительных высот, отказавшись от семейной жизни. Спектакль показывает разные стороны социальной и культурной жизни и отражает лица успешной женщины 80-х годов.

Стоит отметить, что пьеса Top Girls была написана на фоне избрания премьер-министром Маргарет Тэтчер – первой женщины, возглавившей правительство Великобритании.

В постановке примут участие актрисы Ната Мурванидзе, Нино Касрадзе, Като Калатозишвили, Натука Кахидзе. В роли режиссера и художника выступил Гурам Мацхонашвили, а продюсером постановки стал Анри Киладзе.

Представление пройдет на стадионе «Динамо Арена». Билеты можно приобрести на сайте tkt.ge.

SOVA

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