В Тбилиси покажут спектакль Top Girls – отсылку к жизни «железной леди» Маргарет Тэтчер

В Тбилиси впервые будет представлен спектакль-перформанс Top Girls по одноименной пьесе британского драматурга Кэрил Черчилль. Представление пройдет 4, 6 и 8 ноября.

В пьесе Кэрил Черчилль изображает образ жизни и выбор главной героини Марлин – успешной карьеристки, которая упорно борется за свою карьеру и достигает значительных высот, отказавшись от семейной жизни. Спектакль показывает разные стороны социальной и культурной жизни и отражает лица успешной женщины 80-х годов.

Стоит отметить, что пьеса Top Girls была написана на фоне избрания премьер-министром Маргарет Тэтчер – первой женщины, возглавившей правительство Великобритании.

В постановке примут участие актрисы Ната Мурванидзе, Нино Касрадзе, Като Калатозишвили, Натука Кахидзе. В роли режиссера и художника выступил Гурам Мацхонашвили, а продюсером постановки стал Анри Киладзе.

Представление пройдет на стадионе «Динамо Арена». Билеты можно приобрести на сайте tkt.ge.