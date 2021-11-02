Саакашвили: в случае моего освобождения будут назначены внеочередные выборы

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призывает население к «широкому общественному единству». Об этом говорится в письме, зачитанном адвокатом экс-главы государства Дмитрием Садзаглишвили. По словам Саакашвили, рецепт победы – в многочисленности и стойкости.

«В случае моего освобождения из тюрьмы даю вам слово, что максимум через 10 дней мы добьемся назначения внеочередных выборов и положим Иванишвили на лопатки», — говорится в письме.

По словам Саакашвили, оппозиция выиграла выборы почти в каждом городе. Экс-президент предупреждает, что «теперь нас неминуемо будут окружать разные эксперты и политики» с одним лозунгом – что уличные протесты не имеют смысла. Но он уверен, что именно акции позволят сменить власть в Грузии.

«Единственное, чего боятся Иванишвили и его банда, это нашей многочисленности и частых выходов на улицы. В мире нет диктатора, который бы этого не боялся, и этот диктатор особенно слаб, потому что основные его деньги – в западных банках. Запад абсолютно точно зафиксировал нарушения на выборах, и теперь он будет поддерживать нас настолько, насколько часто мы будем выходить на улицы».