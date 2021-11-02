Саакашвили о бойкоте парламента: депутатские мандаты нужны для посещения тюрьмы

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили считает преждевременной сдачу депутатских мандатов оппозицией. По его мнению, на данном этапе правильнее будет ограничиться лишь бойкотом парламента.

В очередном письме Саакашвили выразил уверенность, что после решения тактических задач оппоненты власти сдадут свои мандаты – почти все готовы уже сейчас выйти из парламента. Этот патриотический подход его очень радует, «но здесь же возникают конкретные вопросы», отметил экс-президент.

«Чтобы войти ко мне в тюрьму и для постоянного контакта нужен парламентский мандат. Я уверен, что поднимется волна, которая вынудит Иванишвили назначить внеочередные парламентские выборы. Но для этого, для конституционного голосования в конкретный момент необходимо нахождение в парламенте наших представителей, обладающих мандатом от народа. Но бойкот остается в силе, и они [оппозиция] не будут участвовать в текущей парламентской деятельности, оставят «Грузинскую мечту» в одиночестве», — говорится в обращении Саакашвили.

Экс-президент поприветствовал присоединение к бойкоту фракции «Лело – Партнерство для Грузии». Он также выразил уверенность, что вскоре оппозиционные депутаты смогут войти с новыми мандатами в демократический и коалиционный парламент.

«Грузинский народ уже нанес убедительное поражение Иванишвили. Мы должны оформить эту победу и именно для этого необходимо предпринять тактически верные и морально правильные шаги», — добавил Михаил Саакашвили.