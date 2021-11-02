Премьер Грузии принял участие в климатическом саммите COP26 в Глазго

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил организаторов климатического саммита COP26 в Глазго (Великобритания). Мероприятие, собравшее представителей большинства стран мира, проходит под эгидой ООН. Основная его цель – подвести первые итоги выполнения Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году.

«Я имел честь участвовать от имени Грузии в 26-м Всемирном саммите лидеров ООН по изменению климата 2021 года в Глазго. Я благодарю [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона и [генсека ООН] Антониу Гутерриша за их усилия по объединению более 120 мировых лидеров после пандемии», — написал Ираклий Гарибашвили на своей страничке в соцсети Facebook.

По словам главы правительства, изменение климата – это глобальный вызов, с которым невозможно справиться без совместных усилий. «Мы обязаны действовать вместе. #TogetherForOurPlanet», — написал премьер-министр Грузии.

Отметим, что саммит COP26 был отложен на год из-за пандемии коронавируса. Он стал самым крупным постковидным международным форумом. Саммит продлится почти две недели — с 1 по 12 ноября.