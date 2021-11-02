Мдинарадзе о голодовке Саакашвили: человек может прожить без еды 40 дней

Председатель фракции «Грузинская мечта» в парламенте Мамука Мдинарадзе вновь с иронией прокомментировал вопрос голодовки экс-президента страны Михаила Саакашвили. Депутат озвучил мнение, которого придерживаются в правящей партии: якобы третий президент Грузии спекулирует на теме голодовки.

«На 41-й день, на мой взгляд, будет смешная ситуация, потому что все мы с детства помним, что человек может прожить [без еды] 40 дней. К счастью, никаких проблем не возникнет, состояние его здоровья будет хорошим. У меня такие разумные ожидания. В остальном пусть судит общество».

По словам Мдинарадзе, Саакашвили может разрешить обнародовать его личные данные, судя по всему, имеются в виду медицинские показатели.

«И тогда, как мне кажется, мы убедимся, с чем имеем дело – с полу-голодовкой, фейком, какой-то постановкой. У него в руках есть один козырь: Минюст не может раскрыть подробности без его разрешения. Следовательно, он может использовать этот козырь и использует его, на мой взгляд, очень плохо», — добавил член «Грузинской мечты».

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. В тот же день в знак протеста он объявил голодовку, которая продолжается уже 33 дня. Впоследствии политик отказался от медицинской помощи.

Власти Грузии, однако, заявляют, что экс-президент является «симулянтом», а его голодовка – «клоунада». Премьер-министр Ираклий Гарибашвили утверждает, что Саакашвили принимает «определенные продукты питания».