Коронавирус в Грузии: +5 553 новых случая за сутки

В Грузии за сутки выявлено 5 553 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 726 941.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 798;

Имерети – 1 189;

Кахети – 657;

Шида Картли – 512;

Самегрело – Земо Сванети – 448;

Квемо Картли – 317;

Аджария – 149;

Мцхета-Мтианети – 149;

Гурия – 132;

Самцхе-Джавахети – 123;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 83.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 223 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 669 822 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 47 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 136 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 46 957. Из этого числа 1 609 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 336 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 493 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 103 человека.

В карантинных пространствах находятся – 33 человека;

Проходят лечение на дому – 39 361 человек;

На самоизоляции находятся – 33 461 человек.

За последние 24 часа был проведен 48 901 тест. В том числе 36 360 исследований на антиген и 12 271 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 11,36%. Показатель за последние 14 дней – 9,02%.