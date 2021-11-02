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Коронавирус в Грузии: +5 553 новых случая за сутки

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 5 553 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 726 941.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 798;
  • Имерети – 1 189;
  • Кахети – 657;
  • Шида Картли – 512;
  • Самегрело – Земо Сванети – 448;
  • Квемо Картли – 317;
  • Аджария – 149;
  • Мцхета-Мтианети – 149;
  • Гурия – 132;
  • Самцхе-Джавахети – 123;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 83.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 223 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 669 822 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 47 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 136 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 46 957. Из этого числа 1 609 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 336 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 493 человека;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 103 человека.
  • В карантинных пространствах находятся – 33 человека;
  • Проходят лечение на дому – 39 361 человек;
  • На самоизоляции находятся – 33 461 человек.

За последние 24 часа был проведен 48 901 тест. В том числе 36 360 исследований на антиген и 12 271 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 11,36%. Показатель за последние 14 дней – 9,02%.

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