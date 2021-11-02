Коронавирус в Грузии: +5 553 новых случая за сутки

В Грузии за сутки выявлено 5 553 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 726 941.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 798;
- Имерети – 1 189;
- Кахети – 657;
- Шида Картли – 512;
- Самегрело – Земо Сванети – 448;
- Квемо Картли – 317;
- Аджария – 149;
- Мцхета-Мтианети – 149;
- Гурия – 132;
- Самцхе-Джавахети – 123;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 83.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 223 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 669 822 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 47 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 136 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 46 957. Из этого числа 1 609 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 336 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 493 человека;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 103 человека.
- В карантинных пространствах находятся – 33 человека;
- Проходят лечение на дому – 39 361 человек;
- На самоизоляции находятся – 33 461 человек.
За последние 24 часа был проведен 48 901 тест. В том числе 36 360 исследований на антиген и 12 271 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 11,36%. Показатель за последние 14 дней – 9,02%.