Саакашвили обратился к участникам акции в Батуми

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к участникам акции протеста в Батуми. Письмо экс-главы государства на митинге зачитал оппозиционный кандидат в мэры города Георгий Киртадзе.

«Бог и вправду не убьет меня так, чтобы я хоть раз не прошел с поднятой головой по бульвару победного Батуми», — говорится в обращении Саакашвили. По словам экс-президента, все пути назад уже заблокированы, и у «спасения родины» нет альтернативы.

«Поэтому все должны объединиться, даже те, кто до сих пор наблюдал за процессами только со стороны. Вы уже победили Иванишвили с большим преимуществом, свидетелем чему стали вся Грузия и все международные наблюдатели. Теперь мы должны довести эту борьбу до конца», — заявил Саакашвили.

Напомним, Батуми стал первым городом, где прошла акция протеста, анонсированная оппозицией. На ней присутствуют лидеры разных партий, в том числе председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, основательница движения «Дроа!» («Настало время!») Элене Хоштария, лидеры партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Затем митинги пройдут в других городах, а в субботу, 6 ноября, состоится масштабная антиправительственная акция в Тбилиси.