В Тбилиси пройдет вечер одноактных балетов Джорджа Баланчина

Вечер одноактных балетов балетмейстера Джорджа Баланчина пройдет в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. З. Палиашвили. Первое представление труппы состоится 20 ноября.

На сцене будут представлены четыре одноактных балета Баланчина: «Моцартиана» на музыку Петра Чайковского, «Аполлон Мусагет» на музыку Игоря Стравинского, «Кончерто Барокко» на музыку Баха и «Серенада» на музыку «Серенады для струнного оркестра» Чайковского.

Балетмейстерами постановок выступили Барт Кук, Мария Калегар и Бен Хайс. А музыкальное сопровождение принадлежит оркестру Тбилисского театра оперы и балета.

Билеты можно приобрести в кассах театра и на сайте tkt.ge. Стоимость билетов от 10 до 60 лари.