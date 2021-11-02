Фракция «Лело – Партнерство для Грузии» прекращает парламентскую работу

Парламентская фракция «Лело – Партнерство для Грузии» прекращает участие в пленарных заседаниях парламента. Об этом заявила член фракции, депутат Саломе Самадашвили.

По ее словам, это решение связано с вопросом жизни и здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Они не намерены возобновлять парламентскую работу до тех пор, пока здоровье экс-главы государства не будет должным образом защищено.

«Сегодня – 33-й день с тех пор, как третий президент Грузии, находящийся в тюрьме, объявил голодовку. Без преувеличения можно сказать, что угроза жизни Михаила Саакашвили сегодня – один из главных вызовов, стоящих перед нашим государством. История не хранит деталей, никто не вспомнит, в чем обвиняли Михаила Саакашвили сегодня, но в нашей очень непростой политической истории, в истории нашей государственности черной страницей станет дальнейшее ухудшение состояния Михаила Саакашвили и угроза его жизни».

Озвучивая позицию фракции, Самадашвили заявила, что защита права на жизнь экс-президента является обязанностью нынешнего правительства. Поэтому они прекращают участие в пленарных заседаниях до тех пор, пока власти не предоставят адекватную защиту здоровья Михаила Саакашвили и не нейтрализуют все, что может быть связано с его жизнью.