В Цаленджихе откроется «Центр демократии» EECMD

Неправительственная организация «Восточноевропейский центр многопартийной демократии» (EECMD) откроет представительство в Цаленджихе, которое будет носить название «Центр демократии». Об этом стало известно из заявления организации.

Напомним, Цаленджиха стала единственным муниципалитетом в Грузии, где на выборах в органы местного самоуправления победу одержал оппозиционный кандидат.

«EECMD всегда был и будет поддерживать укрепление потенциала политических субъектов, улучшение политической и избирательной среды и укрепление демократической культуры. Однако построить эффективную демократию без сильного местного самоуправления очень сложно. Вот почему мы открываем новый офис для поддержки эффективного местного самоуправления», — сказано в заявлении.

В EECMD пояснили, что цель — поддержка молодежи, общественно-гражданское сотрудничество и вовлеченность населения в важные процессы.