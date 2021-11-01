Коронавирус в Грузии: статистика 1 ноября

В Грузии за сутки выявлен 2 141 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 721 388-ми.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 081 пациент. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 665 599 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 44 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 089 случаев летального исхода от Covid-19.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 575 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 091 человек;

В карантинных пространствах находятся – 33 человека;

За последние 24 часа было проведен 19 886 тестов. В том числе 12 025 исследований на антиген и 7 861 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,77%. Показатель за последние 14 дней – 8,94%.