Дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия номинирован на премию Британского Совета моды. Креативный директор модного дома Balenciaga поборется за звание «Лучший дизайнер года».

Вместе с Гвасалия в этой номинации представлены креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли, Миучча Прада и Раф Симонс из Prada, Джонатан Андерсон из JW Anderson & LOEWE, Ким Джонс из Dior Men & Fendi. Церемония награждения, где будут объявлены победители, пройдет 29 ноября в Лондоне.

Ранее Демна Гвасалия был также номинирован на премию Совета модельеров Америки. Церемония награждения American CFDA Awards в этом году состоится 10 ноября в Нью-Йорке.

Демна Гвасалия является креативным директором знаменитого модного дома Balenciaga с 2015 года. Свое первое образование модельер получил в Тбилисском государственном университете, где изучал экономику. Свои дизайнерские навыки Демна оттачивал в Королевской академии изящных искусств Антверпена (Antwerp Royal Academy of Fine Arts). Гвасалия также известен своей работой в Vetements – анонимном коллективе дизайнеров, единственным официальным представителем которого он являлся до 2019 года.