Демна Гвасалия - спикер первой фэшн-конференции Vogue
Демна Гвасалия - спикер первой фэшн-конференции Vogue

Демна Гвасалия номинирован на премию Британского Совета моды

SOVAОт

Дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия номинирован на премию Британского Совета моды. Креативный директор модного дома Balenciaga поборется за звание «Лучший дизайнер года».

Вместе с Гвасалия в этой номинации представлены креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли, Миучча Прада и Раф Симонс из Prada, Джонатан Андерсон из JW Anderson & LOEWE, Ким Джонс из Dior Men & Fendi. Церемония награждения, где будут объявлены победители, пройдет 29 ноября в Лондоне.

Ранее Демна Гвасалия был также номинирован на премию Совета модельеров Америки. Церемония награждения American CFDA Awards в этом году состоится 10 ноября в Нью-Йорке.

Демна Гвасалия является креативным директором знаменитого модного дома Balenciaga с 2015 года. Свое первое образование модельер получил в Тбилисском государственном университете, где изучал экономику. Свои дизайнерские навыки Демна оттачивал в Королевской академии изящных искусств Антверпена (Antwerp Royal Academy of Fine Arts). Гвасалия также известен своей работой в Vetements – анонимном коллективе дизайнеров, единственным официальным представителем которого он являлся до 2019 года.

SOVA

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