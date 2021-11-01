Пенитенциарная служба: Саакашвили не госпитализируют в Гори

Специальная пенитенциарная служба Грузии распространяет заявление в котором опровергает информацию о переводе Михаила Саакашвили в Горийский госпиталь. Ранее сегодняшним днем об этом сообщил один из адвокатов экс-президента Ника Гварамия.

«Призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной информации и введения общественности в заблуждение», — отмечается в заявлении.

Напомним, согласно Гварамия, они располагают информацией о том, что экс-президента намерены госпитализировать в больницу в Гори. Возможно с целью похищения Саакашвили т.н. осетинским спецназом.