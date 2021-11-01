Саакашвили: «В конце концов, идея таких революций родилась в Грузии»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал население бороться с режимом Иванишвили. По словам политика, выборы в органы местного самоуправления были сфальсифицированы, а грузинский народ лишился законного права самостоятельно решать судьбу своей страны.

«Я очень зол и оскорблен, и все уважающие себя грузины должны быть разгневаны и оскорблены. Они увели у нас выборы из-под носа. Эти выборы во всех больших городах выиграли мы, а группа бандитов, присвоившая грузинскую власть, забрала у на эту победу. Ограбила нас и забрала эту победу. Ограбила нас и лишила самого главного права – быть хозяевами собственной страны.

Что нам делать?! Только одно – заставить заплатить цену, которую гордые народы заставляют платить правительство фальсификаторов – отобрать власть и призвать к ответу. Так поступила наша соседняя Армения, там Пашинян сражался с олигархом в четыре раза сильнее Иванишвили за которым стояла Россия, ему тоже сфальсифицировали выборы, но армянский народ все равно победил < > Мы должны поступить таким же образом. Бандиты фальсификаторы должны уйти и должны быть назначены внеочередные выборы.

Украинцы сделали то же самое с Януковичем, когда он встал на сторону русских, а Янукович был во много раз отчаяннее и богаче Иванишвили.

В конце концов, идея таких революций родилась в Грузии при нашем поколении и неужели мы не сможем повторить то, в чем нам подражали другие страны?! У нас не так много времени, нам нужно действовать», — заявил Саакашвили.