Саакашвили: «Сейчас у нас есть полная легитимация уличных протестов»

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили в очередной раз обратился к общественности. Он призвал депутатов последовать примеру лидера партии «Лело для Грузии» который накануне отказался от парламентского мандата.

«Сейчас у нас есть полная легитимация уличных протестов и сопротивления насилию. Вчерашний шаг г-на Мамуки Хазарадзе был очень впечатляющим. Я полностью солидарен с его позицией и полностью согласен с выступлением Ники Мелия. Я не могу дождаться, когда присоединюсь к вам, но и в этом мне нужна ваша помощь.

Ни одна тюремная решетка не сможет сдержать справедливый гнев народа. Вместе с тем, мы должны понимать, что парламент уже потерял функцию государственной платформы. Там не сможет быть принято ни одно решение. Разговоры о реформах и переменах во благо страны с бандитами призваны растянуть время до того, как погаснет протестный запал, до того, как о нашей стране позабудут как внутри, так и за ее пределами. А потому мой совет всем соратникам, боевым товарищам и просто патриотам страны и порядочным людям, последовать примеру г-на Хазарадзе, оставить парламент и оставить «Мечту» наедине с собой», — сказано в послании.

Напомним, 31 октября Мамука Хазарадзе заявил, что отказывается от своего депутатского мандата. Об этом оппозиционер сообщил на митинге, опротестовывающем результаты выборов в органы местного самоуправления.