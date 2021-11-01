Адвокат: население Грузии должно вызволить Саакашвили из плена Путина

Как заявил адвокат Михаила Саакашвили Бека Басилая, грузинский народ должен выполнить свой долг и освободить экс-президента «из тюремного заключения Путина». По словам юриста, состояние здоровья Саакашвили с каждым днем все хуже.

«Голодовка уже перешла в такую фазу, что начался очень тяжелый период. Исходя из этого каждый день и все действия имеют высокое значение. Упрямство властей – прямой реванш и злые намерения. Надеюсь, грузинский народ этого не допустит», — заявил Басилая.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Его голодовка продолжается уже 32 дня. 29 октября Саакашвили отказался от услуг консилиума врачей и приема лекарств, заявив, что судьба страны, как и его собственная жизнь, в руках народа.