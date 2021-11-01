Минздрав Грузии опроверг информацию о введении новых COVID-ограничений

Министерство здравоохранения Грузии опровергло распространившуюся ранее информацию о том, что в Грузии будут введены дополнительные COVID-ограничения.

«Если кто-то объявляет, что планируются дополнительные ограничения, это ложь и служит для того, призванная ввести население в заблуждение. Похоже, что определенные группы делают это намеренно», — отмечается в заявлении.

Напомним, в последнее время в стране наблюдается большой прирост новых случаев инфицирования. В среднем ежедневно заболевают порядка 4 000 человек. Случаи летального исхода с начала пандемии превысили 10 000. При этом, Минздрав был вынужден признать, что специальная лотерея, призванная увеличить темпы вакцинации в стране, провалилась.

К этому времени в Грузии было сделано всего 1 978 857 прививок. Массовая вакцинация стартовала в стране 15 марта.