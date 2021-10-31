Оппозиция анонсировала масштабный митинг 7 ноября

Грузинская оппозиция анонсирует митинг 7 ноября. Как заявил сегодня у парламента председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, его масштабы превзойдут митинг 14 октября в поддержку Михаила Саакашвили.

Оппозиционные лидеры представили сегодня общественности план дальнейших действий. Как стало известно, перед анонсированной акцией оппоненты власти посетят Батуми, Кутаиси, Зугдиди и другие крупные города Грузии.

Вместе с тем, Мелия сообщил, что оппозиция намерена обжаловать признанные ЦИК недействительными избирательные бюллетени.

«Судьба этого государства решалась здесь очень много раз, и очень скоро судьба этого государства будет решена снова и в этом примет участие каждый из нас», — заявил Мелия.