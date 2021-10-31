ЦИК Грузии: второй тур выборов состоялся

Центральная избирательная комиссия Грузии сообщает о том, что второй тур выборов в стране можно считать состоявшимся. Об этом на брифинге заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.

«Второй тур муниципальных выборов завершился. Прежде всего, хочу поблагодарить избирателей, которые проявили активность и высокую гражданскую ответственность во втором туре выборов. В условиях пандемии в голосовании приняли участие 1 025 406 избирателей. Я благодарю всех администраторов, не жалевших сил и работавших круглосуточно ради того, чтобы избирательные процессы целиком проходили в свободной и прозрачной среде.

Процесс был достаточно конкурентным, несмотря на это, имелись некоторые недостатки, однако в целом, и не только по нашей оценке, избирателей, пришедших в участки, встретила COVID-безопасная и профессионально организованная среда.

В отдельных случаях в процессе голосования происходили некоторые заминки, но это не повлияло на процесс голосования в целом», — заявил Георгий Каландаришвили.