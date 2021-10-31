Мамука Хазарадзе отказывается от депутатского мандата

Лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе отказывается от своего депутатского мандата. Об этом оппозиционер заявил на митинге, опротестовывающем результаты выборов в органы местного самоуправления.

«Это мандат. Я ухожу, потому что я буду продолжать бороться за свободную Грузию вместе с вами на улицах, продолжать бороться за наших детей. Борьба продолжится до победы», — заявил он.

Мамука Хазарадзе стал депутатом законодательного органа по результатам выборов в органы местного самоуправления. В случае победы на муниципальных выборах Ники Мелия, Хазарадзе бы занял пост вице-мэра Тбилиси, согласно договоренности оппонентов власти о коалиционном управлении.

30 октября в Грузии прошел второй тур выборов в органы местного самоуправления. По данным ЦИК, кандидаты от «Грузинской мечты» одержали победу в 19 городах из 20-ти городов. Исключением стал муниципалитет Цаленджиха, где выиграл кандидат от «Нацдвижения».

В эти минуты у здания парламента в Тбилиси проходит акция протеста оппозиции.