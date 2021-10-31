Mamuka Khazaradze 14 #новости выборы-2021, Лело для Грузии, Мамука Хазарадзе

Мамука Хазарадзе отказывается от депутатского мандата

SOVAОт

Лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе отказывается от своего депутатского мандата. Об этом оппозиционер заявил на митинге, опротестовывающем результаты выборов в органы местного самоуправления.

«Это мандат. Я ухожу, потому что я буду продолжать бороться за свободную Грузию вместе с вами на улицах, продолжать бороться за наших детей. Борьба продолжится до победы», — заявил он.

Мамука Хазарадзе стал депутатом законодательного органа по результатам выборов в органы местного самоуправления. В случае победы на муниципальных выборах Ники Мелия, Хазарадзе бы занял пост вице-мэра Тбилиси, согласно договоренности оппонентов власти о коалиционном управлении.

30 октября в Грузии прошел второй тур выборов в органы местного самоуправления. По данным ЦИК, кандидаты от «Грузинской мечты» одержали победу в 19 городах из 20-ти городов. Исключением стал муниципалитет Цаленджиха, где выиграл кандидат от «Нацдвижения».

В эти минуты у здания парламента в Тбилиси проходит акция протеста оппозиции.

SOVA

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