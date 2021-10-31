ОБСЕ/БДИПЧ: «Острый диссонанс в контексте ресурсов сыграл в пользу партии власти»

Глава наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ Альберт Джонсон представил предварительный оценочный отчет второго тура выборов в органы местного самоуправления, прошедших в Грузии 30 октября. Джонсон сказал, что последний тур в целом прошел хорошо, но продолжающаяся поляризация и усиление негативной риторики отрицательно повлияли на процесс.

«Кампания была конкурентной и охватывала всю страну. Она затмила местные вопросы. В целом у кандидатов была возможность свободного ведения кампании, однако поступали жалобы о запугиваниях и давлении. Острый диссонанс в контексте ресурсов сыграл в пользу партии власти», — заявил Джонсон.

Кроме того, глава миссии заявил, что во время второго тура по-прежнему наблюдалась поляризация и «явная предвзятость» в работе отдельных телеканалов, что, по словам Джонсона, ограничивало возможность осознанного выбора для избирателей.

«Вещатели, находящиеся в частном владении, явно поддерживали правящую партию, освещая оппозицию в негативном ключе или, наоборот, прямо выступая против правящей партии», — сказал он.

«День выборов был в целом спокойным и хорошо организованным, хотя было по крайней мере несколько столкновений между сторонниками партии», — говорится в заявлении.

По словам Джонсона, оппозиция осудила заявление премьер-министра о том, что любой муниципалитет, где победит оппозиция, окажется в изоляции. Он подчеркнул, что слова главы правительства общественность восприняла, как попытку запугать сторонников оппозиции.