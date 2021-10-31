Каладзе о выборах: победили справедливость и мир

Каха Каладзе поблагодарил жителей Тбилиси за поддержку и заявил, что прошедшие выборы завершились победой страны, столицы, каждого жителя Тбилиси и каждого гражданина Грузии.

Кроме того, по словам градоначальника, победила не просто «Грузинская мечта», а справедливость и мир.

«Для меня нет двух Тбилиси. Меня избрало большинство жителей этого города, и я буду мэром всех жителей Тбилиси. Защитником интересов каждого тбилисца, каждого гражданина < > Это так, так было и, конечно, так будет. Я считаю, что с этими выборами мы наконец положим конец деструктивности в грузинской политике, противостоянию, переросшему во вражду», — заявил Каладзе.